Dete je prodao zbog pi**e: Aneli ponosna jer je sprečila Alibabu da se diskvalifikuje, Maja skočila na oboje kao oparena: Neće meni rijaliti fanatici da mafijaju (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi završila svoje izlaganje na konstataciju o Asminu Durdžiću.

- Koliko god da je đubre prema meni, naneo mi boli i povredio me, naš sukob će se nastaviti i koliko god da je ispao smrad, smatram da ne treba niko nikoga ovde da diskvalifikuje. On je pokušao mene da smiri, dok moj tadašnji verenik to nije uradio. Ja sam ovde ušla zbog njega da mi te račune raščistimo, izgleda da ne možemo, a možda će postojati neko rešenje. Nema potrebe da ga neko diskvalifikuje, a pogotovo ne Maja Marinković koja ga pravi budalom. Ona ne može Boginju da izdrži jer je ona verbalno uništava - rekla je Aneli.

- Sram te bilo hoćeš bratu brak da rasturiš...Kakvim crnim Ahmićima da rasturam brakove?! Ja sam zvezda za njih sve - rekla je Maja.

- On bi zbog pi*ke uradio sve, on je svoje dete prodao zbog pi*ke - rekla je Aneli.

- Došao sam posle, pa sam video i slušao, ali me nije zanimalo šta pričaju Aneli i Maja. Od sada vodim samo svoje ratove i bitke. Ovo je ista situacija kada je Uroš bio problem, a ne tangice neke - rekao je Asmin.

- Ko je on da meni preti ovde?! Ja sam ovde osam godina, ostavila sam svoje detinjstvo i kosti, neće meni rijaliti fanatici da mafijaju. Šta je?! Smešno ti je, a?! - skočila je Maja.

- Aneli je mene huškala da provociram Asmina, sa Lukom planirala Asminovu diskvalifikaciju. Sa Lukom si išla na Asmina, terala si me da ga prozivam da je svinja! Ti si ovde njega najstrašnije blatila kao i on tebe, govorila si da je nasilnik, monstrum, agresivac i ubica, a sada braniš lošeg oca i monstruma od mene i Maje. Vi dete smatrate vašom temom, još govoriš da si ušla ovde da rešiš probleme sa Asminom. I ti i Maja igrate rijaliti sa vašim detetom, to smo rekli i Maja i ja - rekao je Stanić.

- Rekla si da igram rijaliti s detetom - rekao je Asmin.

- Oni imaju dete ovde i kako rešavaju problem?! Šta lažem ja ovde?! Izneli sve i svašta, završavaju po hotelima, pa na kraju porodice dolaze ovde pognute glave, ne stižu meni čestitke onakve - skočila je Maja.

- Ja sam rekao da neću da idem u izolaciju, ona me je naterala da idem sa njom. Iskreno, Asmin i Aneli su ovde najstrašnije pljuvali jedno drugo, pa se u kriznim situacijama branili. Sumnjam čak i da su se dogovorili - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić