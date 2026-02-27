Ne mogu jedno bez drugog: Janjuš i Kačavenda kao Tom i Džeri svaki dan idu od ljubavi do mržnje, ona rešila da ga zaprosi (VIDEO)

Opa!

U toku je esmija "Gledanje snimaka", a na narednom snimku je prikazan razgovor Marka Janjuševića Janjuša sa Mikijem Dudićem kojeg je savetovao da beži od Milene Kučavende

- Ovo je Janjuševa igra, ali to je on koji govori da ja njega jurim, ali ono to voli. Ovde se jasno vidi da on stalno gunđa, da je ljubomoran, ali ima pravo on da lažinja - rekla je Milena.

- Janjuš je konstatovao da je meni bilo teško, i da ja bežim glavom bez obzira, upozorio je on mene - dodao je Miki.

- Interesantno je da moj dobri drug bivši, koji komunicira sa mnom, samo kada on hoće, a meni nije pitao kako je meni sa Mikijem - dodala je Kačavenda.

- Ovo je sada MIlenina rekacija, ona je videla kakav odnos ja imam sa Vanjom, ne igramo mi taj rijatli - rekao je Janjuš.

- Ko rijaliti, sramota - dodala je Milena.

- Ma ona je ovo radila kako bi pokazala da je ona opasna. Žena ima u glavi da sam ja njoj zamerio nešto, a nisam, ona je samo zaljubljena u mene, ali sam ja nju ohladio - govorio je Janjuš.

- A to što ti mene proganjaš?! Umire bez mene, folirantu - dodala je Milena.

- Ja moram da kaže, da su muškarci poludeli za Milenom, ne mogu bez nje, samo je komentarišu, moram da dodam da Janjuš ima jače emoicije od nje, on reaguje kada mu kada nešto smeta. Takođe i Miki je tu - rekla je Sofija.

- Iskreno ne mislim da se Janjuš sprda, ali mislim da ga nervira, ko ga poznaje zna šta govorim. - rekla je Matora.

Janjuš i Milena su se sprdali sve vreme, pa je ona krenula da ga zaprosi, a on je pobegoa u pušionici.

Autor: N.B.