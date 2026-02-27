AKTUELNO

Shvatila da joj Santana radi o glavi! Kačavenda podivljala jer joj Bora krade luk, u sve petlja Matoru, pa urlala: S pokojnika bi dukate skinuo, ovo... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ori se sve!

Milena Kačavenda, u cik zore, totalno je podivljala kada je videla da joj je Bora Santana ukrao luk, te je tako urlala po kući.

- Pun mi te ku*ac više Boro i tebe, nosite se u ku*ac smradovi jedni lopovski. Luk ne luk, imao si jednu i po glavicu, pa meni nešto fali. Svaki put iz Matorine fioke, tako je i prošli put - urlala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, Filip je rekao da ukradeš od Milene - dobacivao je Uroš.

- Ne, nego je to Matorina fioka, znam šta radi, zavaljuješ meni tu - urlala je Kačavenda.

- Pa ne laže žena sigurno, da se blamira za luk - dobacivao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jok bre, bio je tu luk pre 15 minuta, gov*ari jedni smećarski. S pokojnika bi uzeo dukate, ovo nisam videla u životu - pričala je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

