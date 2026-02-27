Ori se sve!
Milena Kačavenda, u cik zore, totalno je podivljala kada je videla da joj je Bora Santana ukrao luk, te je tako urlala po kući.
- Pun mi te ku*ac više Boro i tebe, nosite se u ku*ac smradovi jedni lopovski. Luk ne luk, imao si jednu i po glavicu, pa meni nešto fali. Svaki put iz Matorine fioke, tako je i prošli put - urlala je Kačavenda.
- Jeste, Filip je rekao da ukradeš od Milene - dobacivao je Uroš.
- Ne, nego je to Matorina fioka, znam šta radi, zavaljuješ meni tu - urlala je Kačavenda.
- Pa ne laže žena sigurno, da se blamira za luk - dobacivao je Uroš.
- Jok bre, bio je tu luk pre 15 minuta, gov*ari jedni smećarski. S pokojnika bi uzeo dukate, ovo nisam videla u životu - pričala je Milena.
Autor: Nikola Žugić