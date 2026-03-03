AKTUELNO

Haos na sve strane! Sofija jedva čeka da naplati sve Dušici i Anastasiji, ona zaplakala: Kajem se zbog odnosa sa Borom, obrukala sam porodicu (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ori se sve!

Voditelj Milan Milošević podigao je Boru Terzića Terzu kako bi sa njim porazgovarao o njegovom i Sofijinom sukobu sa Anastasijom Brčić.

- Šta se desilo sa Anastasijom kada je rekla da ti je majka lezbijka i da je Sofija ku*va iz Tetova - pitao je Milan.

Ponovo ste Asminove marionete: Uroš žestoko razvezao jezik, pa kao nikad uništio Hanu i Neria! (VIDEO)

- Ona je počela da brani Dušicu, Sofija joj je dobacila: "šta se ti javljaš kada si i ti lezbijka", čujemo da se priča da je ona slala Sofiju i drugarice za to i tako dalje. Moraće sve da prilože na sudu, za to da je animir dama i za sve što su rekle. Ja sam najgoru stvar uradio ikada, ali stojim, ne glumim moral i poštenje, ja sam takav. Svako ko je uvredi, dobiće pet puta gore. Neka pričaju šta hoće, moraće da dokazuju. Psovala mi je od porodice, preko deteta, okućnice, majku, oca, ja sam njoj samo govorio da je pokazala da je bisek*ualka. Cela je bila umazana od karmina - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam u koju kategoriju da je stavim, da li je Dušica poštar ili makro, ali ja Dušicu ne poznajem, prvi put je vidim ovde. Mene niko nikada nije nigde slao i nigde nisam išla. Prvo sam čula od nekih ukućana, a od pre 10 ili 15 minuta i od Dače. Ja nisam ni u kakav sukob ušla sa Dušicom da bi ona ovo sve lupetala. Ja sam sa Matorom i Draganom komentarisala da je Dušica lezbijka, ne znam termine, meni je sve to isto. Ona je besna jer neće to da prizna javno, trebala je Draganu da napadne...Ja se nisam prala prošle sezone, a ne da se perem ove sezone. Ja sam stajala od početka do kraja, da, moja je krivica, osećala sam se krivom. Ponašala sam se kao kriva kada je ušla i kada je izašla - rekla je Sofija.

Grofica je meni prizivala smrt, ne perite se: Kačavenda izgorela zbog Anelinog ponašanja, Dača je izrešetao izlaganjem (VIDEO)

- Ja sam provodio vreme sa Janjušem, on je vaćario za si*e - rekao je Terza.

- Mene niko ovde nije je*ao, niti će, je l' ti je to jasno - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričala si Matoroj i Dragani da si imala aferu sa ženom, Boginji si predlagala vezu u rijalitiju. Ja te gledao ovde kada te je vaćario, Asmin je odveo u hotel, Asmin je vaćari i radi šta hoće - rekao je Terza.

- Devojka sa inicijalima "K.V." mi je rekla da je zna iz Tetova, a ta devojka je iz Niša. Ako je ona mene slagala, ja lažem vas, ali mi je rekla da je zna odande - rekla ej Dušica.

Udruženje za uništenje Aneli: Nerio, Hana i Alibaba zajedničkim snagama unakazili porodicu Ahmić, isplivali novi šok detalji! (VIDEO)

- Što se tiče svega ovoga, neću pričati jezikom mržnje. Jutros kada sam završila u zatvoru, razmišljala sam, kajem se zbog odnosa sa Borom, obrukala sam svoju porodicu, bila sam isfrustrirana, ja ne znam da se nosim s ovim stvarima, nikada ton nije povišen na mene - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ne intresuje što ti nisi dobro, ja nisam dobro u tom trenutku kada si rekla da se bavim prostitucijom - zaurlala je Sofija.

- Predstavila sam sebe na najgori mogući način, doživela sam da me on (Bora) pljuje, mene tako niko nije vaspitavao. Mene je sramota što sam se ovako izblamirala, ne znam kako da se ponašam ovde - rekla je Anastasija.

Urlikanje umalo slomilo prozore! Totalni razor Ahmića! Nerio i Aneli dreče jedno na drugo: Ova žena i moja ćerka su mi najpreče na svetu (VIDEO)

- Zebra zna koliko će ovo da je košta, pa sada plače - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema ko je nije je*ao kada ode na žurke u Dubrovniku - urlao je Bora.

Ratno stanje u Beloj kući! Grupni napad na Aneli Ahmić, Maja najgnusnije ponižava Boginju (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

