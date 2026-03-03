Haos na sve strane! Sofija jedva čeka da naplati sve Dušici i Anastasiji, ona zaplakala: Kajem se zbog odnosa sa Borom, obrukala sam porodicu (VIDEO)

Ori se sve!

Voditelj Milan Milošević podigao je Boru Terzića Terzu kako bi sa njim porazgovarao o njegovom i Sofijinom sukobu sa Anastasijom Brčić.

- Šta se desilo sa Anastasijom kada je rekla da ti je majka lezbijka i da je Sofija ku*va iz Tetova - pitao je Milan.

- Ona je počela da brani Dušicu, Sofija joj je dobacila: "šta se ti javljaš kada si i ti lezbijka", čujemo da se priča da je ona slala Sofiju i drugarice za to i tako dalje. Moraće sve da prilože na sudu, za to da je animir dama i za sve što su rekle. Ja sam najgoru stvar uradio ikada, ali stojim, ne glumim moral i poštenje, ja sam takav. Svako ko je uvredi, dobiće pet puta gore. Neka pričaju šta hoće, moraće da dokazuju. Psovala mi je od porodice, preko deteta, okućnice, majku, oca, ja sam njoj samo govorio da je pokazala da je bisek*ualka. Cela je bila umazana od karmina - rekao je Terza.

- Ne znam u koju kategoriju da je stavim, da li je Dušica poštar ili makro, ali ja Dušicu ne poznajem, prvi put je vidim ovde. Mene niko nikada nije nigde slao i nigde nisam išla. Prvo sam čula od nekih ukućana, a od pre 10 ili 15 minuta i od Dače. Ja nisam ni u kakav sukob ušla sa Dušicom da bi ona ovo sve lupetala. Ja sam sa Matorom i Draganom komentarisala da je Dušica lezbijka, ne znam termine, meni je sve to isto. Ona je besna jer neće to da prizna javno, trebala je Draganu da napadne...Ja se nisam prala prošle sezone, a ne da se perem ove sezone. Ja sam stajala od početka do kraja, da, moja je krivica, osećala sam se krivom. Ponašala sam se kao kriva kada je ušla i kada je izašla - rekla je Sofija.

- Ja sam provodio vreme sa Janjušem, on je vaćario za si*e - rekao je Terza.

- Mene niko ovde nije je*ao, niti će, je l' ti je to jasno - rekla je Dušica.

- Pričala si Matoroj i Dragani da si imala aferu sa ženom, Boginji si predlagala vezu u rijalitiju. Ja te gledao ovde kada te je vaćario, Asmin je odveo u hotel, Asmin je vaćari i radi šta hoće - rekao je Terza.

- Devojka sa inicijalima "K.V." mi je rekla da je zna iz Tetova, a ta devojka je iz Niša. Ako je ona mene slagala, ja lažem vas, ali mi je rekla da je zna odande - rekla ej Dušica.

- Što se tiče svega ovoga, neću pričati jezikom mržnje. Jutros kada sam završila u zatvoru, razmišljala sam, kajem se zbog odnosa sa Borom, obrukala sam svoju porodicu, bila sam isfrustrirana, ja ne znam da se nosim s ovim stvarima, nikada ton nije povišen na mene - rekla je Anastasija.

- Mene ne intresuje što ti nisi dobro, ja nisam dobro u tom trenutku kada si rekla da se bavim prostitucijom - zaurlala je Sofija.

- Predstavila sam sebe na najgori mogući način, doživela sam da me on (Bora) pljuje, mene tako niko nije vaspitavao. Mene je sramota što sam se ovako izblamirala, ne znam kako da se ponašam ovde - rekla je Anastasija.

- Zebra zna koliko će ovo da je košta, pa sada plače - rekla je Sofija.

- Nema ko je nije je*ao kada ode na žurke u Dubrovniku - urlao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić