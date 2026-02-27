AKTUELNO

Ori se Bela kuća! Kačavenda i Bora ne prestaju sa prozivkama zbog luka (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos!

Kako je Milena Kačavenda otišla do toaleta, Bora Santana nastavio je da divlja zbog napada na njega da je ukrao luk.

Santana se vraća na velika vrata! Bora nazvao Kačavendu cinkarom jer urla na njega što joj je ukrao luk (VIDEO)

- Nemoj da vam pobacam sada svu hranu - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad nemaš šta da kažeš, onda je sve od Velikog šefa. Ja ti govorim: "nemoj, optužiće mene", tako je došla Matora i rekla: "ti, Bora, uzeli ste mi hranu sa slave", blamiraš se - rekla je Kačavenda.

PRATI I KAD JE U PMS-u: Asmin ne odustaje od Maje, ponovo joj stavio do znanja da je želi za devojku (VIDEO)

- Goca je donela meni, mene boli ku*ac, uzeli ste četiri reda - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uzeo si iz fioke luk jer ti pišti ku*ac, Filip ti je dao polovinu, uzeo si i drugo, jer ti pišti ku*ac...Ja tebe ne diram ovde - urlala je Kačavenda.

Shvatila da joj Santana radi o glavi! Kačavenda podivljala jer joj Bora krade luk, u sve petlja Matoru, pa urlala: S pokojnika bi dukate skinuo, ovo..

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

