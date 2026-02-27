Ori se Bela kuća! Kačavenda i Bora ne prestaju sa prozivkama zbog luka (VIDEO)

Haos!

Kako je Milena Kačavenda otišla do toaleta, Bora Santana nastavio je da divlja zbog napada na njega da je ukrao luk.

- Nemoj da vam pobacam sada svu hranu - rekao je Bora.

- Kad nemaš šta da kažeš, onda je sve od Velikog šefa. Ja ti govorim: "nemoj, optužiće mene", tako je došla Matora i rekla: "ti, Bora, uzeli ste mi hranu sa slave", blamiraš se - rekla je Kačavenda.

- Goca je donela meni, mene boli ku*ac, uzeli ste četiri reda - rekao je Bora.

- Uzeo si iz fioke luk jer ti pišti ku*ac, Filip ti je dao polovinu, uzeo si i drugo, jer ti pišti ku*ac...Ja tebe ne diram ovde - urlala je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić