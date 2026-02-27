AKTUELNO

Torta od njegove podrške mi je ostala u sećanju! Sofija opet bocnula Terzu, pa priznala: Uzbuđuje me kad se svađa sa drugima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ona je imala konkretnije odgovore od njega.

Voditelj Milan Milošević danas je ušao u "Elitu" i izveo Sofiju Janićijević i Boru Terzića Terzu, koji su izvlačili kartice sa pitanjima.

- Inspirisala si me - pročitala je Sofija početak rečenice, koju je Terza trebalo da nastavi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde ti dok je razmislim - rekao je Terza.

- Inspiriše me da ustanem na vreme, da spremamo zajedno, vrlo rado mu se pridružim - rekla je Sofija.

- Svaki dan kad je vidim kako je lepa, doterana, kako se lepo ponaša i izražava, to mi je inspiracija kako ja treba da se ponašam - naveo je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su potom otrkili kada su jedno drugom najlepši.

- Kad se ne slažemo, volela bih da ti... Volela bih da me prvo sasluša, a ne da krene odmah svoju teoriju - rekla je Sofija.

- Najlepša uspomena mi je, jedino što mi je ostalo u sećanju je torta od njegove podrške, nije uspomena ali sećaću se - rekla je Sofija.

- Najviše me uzbuđuješ kad se.... Kad se svađa sa drugima - otkrila je ona.

Autor: R.L.

