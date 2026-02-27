Fizičkog kontakta nije bilo! Dragana i Matora otkrile šta se zapravo dešava u njihova 'četiri zida'! (VIDEO)

Jedna drugoj su najveća podrška.
Sledeće su na test ljubavi kod Milana Miloševića došle Dragana Stojančević i Matora.
- Ona priča šta god stigne samo da me povredi - rekla je Dragana.
- Promenila sam mišljenje po pitanju tvojih loših navika, pričali su da pije, ja vidim da se promenila - rekla je Dragana.
- Uvek me nerviralo što zamuckuje, što ima tremu, najviše volim kad nominuje, kad priča, ima stav, ono što kaže u oči kaže svuda, direktna je i surova - rekla je Matora.
- Fizičkog kontakta nije bilo - rekla je Dragana.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.