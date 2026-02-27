Smiri se više, niko ne može da dođe do reči: Alibabi pukao film, žestoko zapušio usta Kačavendi! (VIDEO)

Ne može više da je sluša!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Sale Luks dobio je reč kako bi prokomentarisao sukob Milene Kačavende i Mikija Dudića.

- Ovo traje od samog početka, setimo se da su bili žilica i bezm*dović. Karakteri su totalno različiti, obukli su se u crno i naslutili na svađu. Miki mi je pričao da je ona teška žena i da sve mora da bude po njenom, a Milena mi je pričala da ona ne izdržava i da je prestala da miriše krevete i da se šminka zbog njega. Rekla mi je: ''Da ti ne kažem sve''. Kaže da ima neke džiberske fore, navodno nju gledaju deca i onda joj se to ne sviđa - rekao je Luks.

- Dača mi je danas rekao da sumnja da Miki Dudić namerno priča o Eni - rekla je Milena.

- Ja sam rešio da s njom više ne progovorim ni reč, mislio sam da ima nešto dobro u njoj, ali ona se posvađala sa pola kuće - rekao je Miki.

- Ti si došao ovde da pljuješ po svojoj porodici - rekla je Milena.

- Svi mi znamo ko je i kakva je Milena Kačavenda, znali smo od prvog dana njen temperament. Ona je jako pedantna i teška žena, svaki muškarac treba da se prilagodi njoj. Izgleda jako ružno kad oni ogovaraju Milenu, Miki je gospodin za nas jer je iz dobre porodice. Milena predugo priča, po pola sata vrti u krug bez prestanka i mislim da joj to nije potrebno. Milena koji ti je k*rac, od tebe niko ne može da dođe do reči? Smiri se - rekao je Alibaba.

- Ovome nema kraja. Što se tiče ovog klipa, ja sam šokiran na klipu jer ne mogu da verujem da se ona ovako ponaša. Ovo je mnogo bezbolniji klip od onog što je ona pričala za Mikija da smrdi - rekao je Janjuš.

- Ko bi normalno istrpeo ono što je Đukić istrpeo, dečko je ćutao i nije reč rekao. Ovaj jauče od drugog dana, šta sam mu ja kriva? Izgledate kao dva oduvana muškarca - upitala je Milena.

Autor: N.Panić