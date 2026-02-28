Doliva ulje na vatru: Bora udružio snagu sa Cimijem u rešetanju Matore! Sve je došlo na njegovo! (VIDEO)

Podržava Cimija!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Boru Santanu kako bi sa njim porazgovarao o Milanu Zlatanoviću Cimiju i Jovani Tomić Matoroj.

- Za njenog brata i oca, njegov brat Zlaja se druži. Ono što sam ja rekao on je potvrdio. Ja nisam rekao da će on stvarno da ih ubije, nego je bilo figurativno. On je spomenuo Anitu samo zbog te situacije. Njen otac i pokojni otac od Ćileta su rođena braća. Neću ja da se mešam da li se ona odrekla. Meni je drago da je Zoki to rekao. Ne daj Bože kad bih došao da se svađam sa njima, svi bi oni došli ispred njene kuće da brane nju. I moj brat bi prvi meni lupio šamar. Nikad se nisam potukao niti bih išao da se bijem sa njenim bratom - rekao je Bora.

- Cimi i ti ćete zajedno na sud - rekao je Darko.

- Idemo, šta ćemo. On ima sedam godina robije, šta je njemu jedan sud. Hvala njemu, ja sam uvek bio tu za njega. Njegov brat i Matorin su nerazdvojni iz detinjstva - rekao je Bora.

- Je l' normalno da mi ulazite u kuću, a blatite me - rekla je Matora.

- Da li ga podržavaš u ovome što radi? - pitao je Asmin.

- Podržavam ga! On ne blati njenu porodicu - rekao je Bora.

- Prodao je za honorar njenu porodicu. Rekao je da je koristila bolesnog roditelja - rekao je Asmin.

- Ja to ne znam. On sigurno neku priču iz kraja zna. Njegov brat i Zoki su nerazdvojni drugari. Siguran sam da nije podržavala, ali ne mislim da je to radila iz rijalitija. Sigurno to za bolest ne verujem da je istina, ne bi ona roditelje koristila za rijaliti. Njoj je možda tad bilo krivo što nije više vremena provodila, pa se tad osvestila - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić