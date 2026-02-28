Jedem kokice i gledam njihove blamove! Aneli likuje nad sunovratom Maje i Asmina, ne prestaje da ih podbada preko Stanije! (VIDEO)

Oplela!

Aneli Ahmić porazgivarala je sa Darkom Tanasijevićem o dešavanjima između Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Mislim da se Maja već uk*kila u gaće od Stanije. Pokazuje da nije toliko snažna devojka, a vide se njene emocije. Ja prvi put čujem da on voli ovo. Mislim da će ona njega tako do kraja, da ja neću biti potrebna da pokazujem ko je on. Tek je prošlo pola vremena. Do kraja će se srozati i jedno i drugo. Oni više ne znaju šta će. Ona je rekla da neće da bude više sveća, ona je sad kvačilo ili štipaljka da se uhvati za nešto. Uhvatila se za glavne aktere jer ne komentariše beton lige. Smatrala sam da ima veća m*da. Ona je postala Uroš Stanić broj dva. Sve je pokupila od njega. Od jedne velike kraljice rijalitija je postala Uroš Stanić i to će biti do kraja. Jedva čekam da sedim u onom ćošku i jedem kokice i gledam njihove blamove. Oni misle da su izneli rijaliti i bole ih noge jer cu celu noć kružili oko stola. Odjednom je zabolelo d*pe, moraće da ode kod doktora - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić