On im je trn u oku! Anđelo progovorio o Aniti i Luki, Vujović odmah skočio: Kako si ostavio najdostojanstveniju?! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Kako komentarišeš to što je Luka Vujović bacao kerefeke na tvoj račun, pa je rekao: "Znate li zašto se Anđelo druži sa Jakšićkom? Zato što ima deblje prste od Đoleta Kralja?" - pitao je Darko.

- Luka može da priča šta hoće, ali postoji ona čuvena, ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. On se šali na račun sebe i svoje devojke, ako ne smeta ni njemu, ni njoj, što bi meni smetalo?! Isto kao što proziva Aneli u pesmicama, sada prozivaju mene, dokazuju da ne žele da stopiraju priče sa mnom i sa Aneli - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš to što si saznao za te razgovore Anite i Luke gde Luka opisuje da u ruci drži njen klit*ris kao nar - pitao je Darko.

- Anita se na to sve smeje, njima je to sve super... - rekao je Anđelo.

- Želim da se izvinim Anitinoj porodici i najbližih zbog toga, ružna je šala, neće se ponoviti - rekao je Luka.

- Zbog Anitine i moje svađe, ja sam rekao da ne želim da se takmičim sa Lukom, niti mogu. Bila je dostojanstvena kada je bila sa mnom - rekao je Ranković.

- Kako je bila dostojanstvena ako je htela da se ubije, ako je trčala gola?! Ti si rekao da je najveće zlo i da je najgora majka - skočio je Luka.

- Ne, sada nije dostojanstvena. Sa mnom je bila najdostojanstvenija. Ja sam joj i ovde pričao da ako mi bude pravila scene, da ću je ostaviti...Nemam pojma na šta je Luka aludirao, ona može da pravi od mene i ped*ra i bis*ksualca, ja znam da to nisam. Ja mogu da teram do kraja života sa njom, mene to ne intresuje, ali ako želi, može da dobije. To šta Luka ima da priča, neka priča on slobodno - rekao je Anđelo.

- Anita, pošto je rekao Anđelo da će te tužiti, na koje načine ćeš na sudu potkrepiti te tvrdnje da je bis*ksualac - pitao je Darko.

- Posavetovaću se sa Lukinim bratom pošto je dobar advokat, pa ćemo se terati. Ne može da me zaplaši, moja tužba je trećina njegovog honorara...Neću da produbljujem temu, ja ću Luki dati ceo moj telefon, pa neka vidi da li sam bila psihopata. Imam svašta ja u telefonu - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić