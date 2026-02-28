Bukti rat na samom startu: Ivan i Aneli skinuli rukavice, pa jedno drugom sasuli sve u lice! (VIDEO)

Pljušte prozivke!

U Beloj kući takmičari trenutno biraju najbeskrupulozniju osobu, a Milena Kačavenda je dobila prva reč.

- Broj jedan Teodora Delić koja je na oči svog dečka bila sa Filipom Đukićem. Broj dva je Jovana, a broj tri je Luka koji je životom branio svoju verenicu, a negde negirao da šurje i flertuje s pojedinim ženama u kući - rekla je Milena.

- Za mene su to Bora, Ivan i Dušica - rekao je Luks.

- Ima ovde jedna smećarka koja mi je rekla da će mi p*šati na majčinom grobu. Žena je u svojim najlepšim godinama već čuuli smo šta radili i ona će mi biti na prvom mestu, a to je Aneli. Drugo mesto je Anđelo Ranković koji je bis*ksualac, a to što sad Anita neće da priča, to je druga stvar - rekao je Ivan.

- Mrš smeće jedno, svaki dan mi udaraš na pokojnog oca - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić