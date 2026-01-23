Karambol: Bukti novi rat Kačavende i Zorice, umešala se Teodora Delić i prozivkama unakazila bivšu drugaricu! (VIDEO)

Pljušte prozivke!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Zorica Marković i Nenad Macanović Bebica blate Milenu Kačavendu.

- Mnogo se potresam zbog toga što Zorica misli da ću ja biti Janjušu kućna spremačica. Nemam ja šta ovde da kažem, čuj komentarišu me Bebica i Zorica. Bebica i Teodora zakucali ove sezone, sve su o sebi rekli i nisu mi validni - rekla je Kačavenda.

- Ona je ispušena lula, sve hvata na spremanje keteringa i na hranu. Ona je prva izvređala Asmina ovde, a šta ja imam da pričam sa alkoholičarom? Ja sam r*zjebala celo krdo i više niko ne postoji - rekla je Zorica.

- Ona je p*pušila Asminu davno k*rac - rekla je Kačavenda.

- Meni da piše neko, ja bih ga napušila. Njoj nije prošla priča sa Janjušem, pa hoće sa Anđelom - rekla je Zorica.

- Oni su sad kivni na Milenu, ali ona je meni za pet meseci dva puta ocedila veš i jednom mi napravila lazanje. Više ja spremam hranu nego ona - rekao je Janjuš.

- Mislim sve što sam rekla na klipu, stojim iza svega. Pokazala je da je teška alkoholičarka kao što su svi pričali, ali naravno i za Anđela, Bebicu, Asminu odnosno izdala je sve svoje prijatelje - rekla je Teodora.

- Ova žena ima vokabular od dvadeset reči ovde, ali ona je sve svoje prijatelje prodala - rekla je Zorica.

- Kačavenda ima najgore moguće mišljenje o Asminu i ovo što priča sad sa strane, ona to i misli samo ne može da mu kaže sve to u lice. Ja nisam drukara i neću pričati napolju šta je pričala - rekao je Bebica.

- Kakav je ukus Filipove sp*rme? Sedi dole, budaletino jedna. On mi priča o drukanju, - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić