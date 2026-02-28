Beskrupulozne su u tom svom sukobu, samo žele da se ukanale! Filip Đukić razapeo Maju i Aneli, o njima ima najgore mišljenje! (VIDEO)

Ovo niste očekivali.

Danas učesnici imaju zadatak da navedu tri najbeskrupuloznije osobe u Beloj kući, a sledeći na redu je Lepi Mića.

- Prvo dvoje su Aneli i Asmin, a na trećem mestu ću da stavim Bebicu. On gleda samo da dođe do cilja, da Teodora bude sa njim, on je izgubio osećanja prema bilo čemu da bi došao do svog cilja - rekao je Mića.

- Na prvom i drugom mestu ću da navedem dva monstruma koji vređaju porodice, to su Bora i Bebica, njih dvojica izgovaraju najstrašnije uvrede ovde. A treće mesto će biti Maja grebačica, koja se posle toga ponašala kao da je osvojila nobelovu nagradu - rekla je Boginja.

- Na prvom i drugom mestu su Asmin i Aneli, katastrofa je šta sve iznose, treba da imaju korektan odnos, a treće mesto je Nerio, koji je izdao svoju majku i svoju porodicu za pare - rekla je Todićka.

- Nisam hteo da ih navedem, ali su opet krenule da se svađaju u prazno, Maja i Aneli, beskrupulozne su u tom sukobu, ne vidim rešenje, samo žele da se ukanale, a na trećem mestu je osoba koja ne bira sredstva da dođe do Sinatre to je Uroš - rekao je Filip.

Autor: R.L.