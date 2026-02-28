Ko o čemu, k**va o poštenju, moraš da glumiš da si zaljubljena! Anastasija ubacila u petu, Terzu i Sofiju razmrdala i poremetila! (VIDEO)

Anastasija se utišati ne može!
Tokom današnjeg sastanka Bora Santana počeo je da vređa Dušicu Đokić, a nakon toga uključili su se Terza i Sofija, dok im nije ustala Anastasija Brčić.
- Matoru ne smeš da napadneš, jer si zaljubljena u nju. Ko od vas nije video kad je napala njih dvoje, p*pušiš mi k*rac i ti i tvoj advokat, nisi imala m*da da ih napadneš - rekao je Bora.
- Civile ne navodim, ali Anastasija će morati da dokaže na sudu da se Sofija j*bala za per, i ova što je govorila da igra na šipci u Makedoniju, tako da vas dve idete na sud radite za nas - rekao je Terza.
- Pop*šite mi k*rčinu. Ko o čemu k*rva o poštenju, muči jadnice, prošle sezone si pokazala ko si, moraš da glumiš da si zaljubljena, zato sedi i j*di govna - rekla je Anastasija.
- Priznaj da si lezbijka, ja sam priznala da sam zaljubljena - rekla je Sofija.
- Jesam pijana sam se ljubila sa Todićkom i šta sad - rekla je Anastasija.
- Dušica je juče rekla da ima k*rac do poda i da j*ne super - rekao je Terza.
Autor: R.L.