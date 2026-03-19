Prao si mi patike za 300 dinara, a sad si njegov kuvar! Maja ubacila u petu da rasturi prijateljstvo Asmina i Terze, a za Sofiju sačuvala posebna poniženja! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

Da li ti stvarno ne kapiraš da će te Maja razludeti i posvađati sa svima?

- Ne zanima me. Ja radim sve svesno, nisam nenormalan - rekao je Asmin.

- Samo što ti ne stavi povodac - rekao je Milan.

- On to voli! Ja u džaku pronašla povodac od Lea... Juče je onaj šareni pobegao od mene na žurki, ja sam propast. Janjuš je prošao kao bos po trnju. Kako sam ga ja razludela? - pitala je Maja.

- Pravi mi ljubomorna scene - rekao je Asmin.

- Naravno, od mene do kraja možete očekivati sve. Asmin mi je obećao da će me voditi kod Karamujića da vidimo da li imam đavola u sebi. On mora bračne dužnosti da ispunjavam jer žena ne zna više gde bije. Ženče mu je pomahnitala kao kobila - rekla je Maja.

- Ponižava ga konstantno i mene to nervira i boli. Na njemu je šta će da radi, ali meni je krivo - rekao je Terza.

- Ona njemu ljubomoriše kao da su zajedno. Meni je žao - rekao je Bora.

- Ja sam njoj zabranio da ga ona naziva NN ocem. Ako mene poštuješ nikad nećeš nju uvrediti - rekao je Asmin.

- Ko bude išao sa mnom u sukob idem do kraja. Nakon svih reči koje su izrečene o meni ću rešavati napolju. Ja spuštati loptu neću. Danas je došao i spustio loptu sa Asminom. Kako je Asmin rekao da ima klip na kom se Sofija samozadovoljava? - pitala je Maja.

- Ja Munju koliko sam voleo pokazao sam što ga nikad nisam uvredio dok me nije prodao za krštenje, niti ću ga vređati, samo se nećemo družiti - rekao je Asmin.

- Taki vas je unakazio napolju - rekao je Milan.

Za 300 dinara mi je prao patike i bio je moj potrčko. On je Asminov kuvar. Taki pošalji kecelju - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić