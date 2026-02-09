AKTUELNO

Zadruga

Hteo si da ličiš na Kristijana Golubovića, a bilo je smešno! Jakšićka UPALILA Asmina, on povileneo: Ti si prva KOJU SAM ODBIO! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos na samom početku.

Ovonedeljni vođa Aleksandra Jakšić počela je podelu budžeta, pa je prvi veliki budžet dala Lepom Mići, a prvi mali budžet Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mali budžet dajem Asminu, nas dvoje smo od sjaja do očaja, ja ti kažem sve u lice, na početku mi je sve delovalo da si kao želeo da ličiš na Kristijana Golubovića, to je ispadalo smešno. Ne sviđa mi se kako si vređao žene ovde - rekla je Jakšićka i dodala:

- Nikad nismo imali bliži kontakt, od zaj*bancije, sve su se menjale, sedele pored tebe - rekla je ona.

- Ti si meni prva prišla i uhvatila me za ruku, dala si mi mali budžet, a kad ste vi žene shvatile da vas zezam, sve ste okrenule ploču. Ti si mene zvala, ne ja tebe, ti si meni prilazila, ti si žena koja hvata kadar. Uhvatila si se Kačavende, ona sa Janjušem ti sa Janjušem, ona sa Anđelom, ti sa Anđelom, ti si uhoda jedna, niko ništa. Naš sukob je smešan, ti si meni nebitna, svaki put me provučeš. Ti si bila prva devojka koju sam odbio - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

