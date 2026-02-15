Karambol! Puklo prijateljstvo Luke i Terze zbog Asmina, pljušte najteže uvrede! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić je dala Ivanu Marinkoviću.

- Aneli je ušla sa mnogo stvari koje je držala u šaci, ali je sve izgubila. Ona ne zna u kakvom je odnosu sa svojom rođenom sestrom, ne zna da li će ostati majka kakva je bila do sada. Sada sam u mnogo boljoj poziciji nego kakav sam bio pre tri godine i ispravio sam dosta toga. Asmin više nema te reakcije koje je nekad imao, shvatio je gde je pogrešio. Shvatio je da nij sve rijaliti i mnogo je veći drug. Hvala njegovoj porodici, ostavljam njega naravno - rekao je Ivan.

- Aneli većuina te koristi za rijalti. Kad pokušate da spustite loptu oni vas dodatno nagaze, a vi ne umete da se kontrolišete. Asmine, moj i tvoj odnos je fenomenalan i nisam čuo da si rekao bilo šta loše o meni. Sa mnnom najmanje pričaš o rijalitiju. I ti i Maja gajite neke simpatije. Rekao sam ti da prestaneš sa svim uvredama što se tiče Aneli, moraš da prećutiš i izbvadiš kestenove iz vatre. Od Aneli sad prvite žrtvu! Ja te neću gaziti, vidim da se raspadaš. Moraš da spustiš loptu da bi i sebi pomogla - rekao je Terza.

- One ako žele njoj dobro onda mroaju mene da pretanu da pljuju napolju - rekao je Asmin.

- Luka znaš li koliko smešno izgledaš kad se udružuješ sa Asminom protiv nje!? Ti si govorio stvari u svađi sa njom, govorio si da je Nora tebe zvala tatom. Predstavljaš da ti više voliš Noru od njega. Ne spominju mu dete, znam šta njega boli - rekao je Terza.

- Šta si ti ovde? Zapamti dan ovaj - vikao je Luka.

- Ko si ti meni u životu druže? Da si mi bio bitan napolju ja bih te zvao da se vidimo. Samo vam je bitno da vidite koliku podršku čovek ima - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić