AKTUELNO

Zadruga

Jeftino pranje, foliranti i lažovi! Dača urnisao Maju i Luku, pa im pokazao izmet! Marinkovićeva rešila da BOJKOTUJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće mu više doći u emisiju.

Dača Virijević i Milena Kačavenda krenuli su žestoko da rašetaju svoje goste Maju Marinković i Luku Vujovića.

- Kako te nije sramota da ti devojka određuje koje zadatke ćeš odraditi a koje nećeš - pitao je Dača.

- Nije ona meni rekla ili ona ili zadatak - pravdao se Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja Lukinu i Anitinu vezu podržavam, nema hemije između nas, podržavam ih - rekla je Maja.

- Maja je rekla: "Jakna koja ti se svidela pre tri meseca, sviđa ti se i sada" - naveo je Dača.

- Otkako je sa Anitom, ne postoji ništa sem poštovanja, jedino što mogu je da budem tu za njih, ne želim da kvarim njihov odnos - rekla je Maja.

- Ovo je bilo jeftino pranje, foliranti, lažovi - naveo je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam došla ovde da me ti vređaš, ne dozvoljavam to, treba da budeš objektivan, poželela sam lepo začeće ove radio emisije, ali nije lepo da se gosti vređaju. Tako ću ti doći sledeći put u emisiju - rekla je Maja.

Autor: R.L.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nikad nećeš ući u radio! Jakšićka i Bora ZARATILI KAO NIKAD, ona ga BOCNULA U BOLNU TAČKU! (VIDEO)

Zadruga

KRŠ I LOM U SPAVAĆOJ SOBI! Dragana RAZBILA ČAŠU zbog Dače, totalno pobesnela! (VIDEO)

Zadruga

Rekao mi je da mi Luka nikad neće napraviti dete! Anita rešila da uništi Daču! (VIDEO)

Zadruga

Šalješ takve poruke ženi koja je godište tvoje majke! Dača ne zaboravlja Anđelove PRIČE O POŠTENJU, udario mu i na fakultetsku diplomu! (VIDEO)

Domaći

Pukao mu film kao nikad: Đukić razvezao jezik i brutalno unakazio Luku, uveren da je 30 godina prijateljstva prodao zbog rijalitija! (VIDEO)

Zadruga

Ovo nije mogla ni da sanja: Dača rešio da tuži Maju Marinković! (VIDEO)