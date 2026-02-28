Nikako da isteraju sve na čistac.
Dušica Đokić ponovo je u radiju izjavila da poznaje devojke koje tvrde da je Sofija Janićijević svašta radila po Makedoniji, zbog čega je Terza uleteo u radio.
- Za ovo ide tužba, tako je i u prošloj sezoni Aleksandra pop*šila - rekao je Terza.
- Ja sam slala devojke da budu animir dame, ja sam bila samo i isključivo igračica. Vodila sam taj klub u kom sam radila, ja sam plesni izvođač Dušica Đokić - rekla je ona.
- Kako to da ti koja kažeš da si isključivo igračica, da imaš animir dame - pitala je Kačavenda.
- Tu je bilo preko 20, 30 devojaka, znala sam ja menadžerku iz Sarajevu. To su animir dame - rekla je Dušica.
- Da li animir dama može da ode sa klijentom? Šta si ti radila - pitala je Milena.
- Ne. Ja sam bila isključivo igračica u čaši - rekla je Dušica.
- Ko je predložio da ti i Boginja glumite da ste u gej vezi - pitala je Kačavenda.
- Ja sam joj rekla da ako ne nađemo prave, da ćemo nas dve u vezu - rekla je Dušica.
Autor: R.L.