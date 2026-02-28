Slala sam devojke da budu ANIMIR DAME, ja sam igrala u čaši! Dušica tvrdi da ima informacije o Sofijinoj škakljivoj prošlosti, Terza SKOČIO KAO OPAREN! (VIDEO)

Nikako da isteraju sve na čistac.

Dušica Đokić ponovo je u radiju izjavila da poznaje devojke koje tvrde da je Sofija Janićijević svašta radila po Makedoniji, zbog čega je Terza uleteo u radio.

- Za ovo ide tužba, tako je i u prošloj sezoni Aleksandra pop*šila - rekao je Terza.

- Ja sam slala devojke da budu animir dame, ja sam bila samo i isključivo igračica. Vodila sam taj klub u kom sam radila, ja sam plesni izvođač Dušica Đokić - rekla je ona.

- Kako to da ti koja kažeš da si isključivo igračica, da imaš animir dame - pitala je Kačavenda.

- Tu je bilo preko 20, 30 devojaka, znala sam ja menadžerku iz Sarajevu. To su animir dame - rekla je Dušica.

- Da li animir dama može da ode sa klijentom? Šta si ti radila - pitala je Milena.

- Ne. Ja sam bila isključivo igračica u čaši - rekla je Dušica.

- Ko je predložio da ti i Boginja glumite da ste u gej vezi - pitala je Kačavenda.

- Ja sam joj rekla da ako ne nađemo prave, da ćemo nas dve u vezu - rekla je Dušica.

Autor: R.L.