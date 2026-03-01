Od večeras ništa neće biti isto: Bora Santana otvorio oči Maji, Uroš izvukao deblji kraj! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između ljutitih rivalki Maje Marinković i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč

- Vi ovde omalovažavate ljude, a onda se svađate ko mrzi. Što se tiče Maje i Aneli hoću da kažem nešto novo. Hoćete da kažete da Janjuš i Asmin nemaju stav, a vi ste imale abortus i vi kao žene treba da držite stav ako oni ne drže. Sve se na njih prebacuje, a ajde i ženama da se kaže. One su zbog abortusa rekle da im je Janjuš bio najgori, pa nemojte kod tog najgoreg da idete. Vi gubite na težine i vama kao ženama će uvek više da se zameri. Maja ovo napolju nikad ne bi dozvolila. Nas dve nismo imale svađu i sve što joj pričam govorim kao da smo napolju, a ne iz ličnog odnosa. Imamo bolju komunikaciju, znam te duže - rekla je Matora.

- Ti potvrđuješ sve jer je Uroš rekao jer je rekao da je dobar sa tobom, a Aneli nije imao šta da kaže. Ti treba da se zapitaš jer sa njim provodiš više vremena nego sa mnom i Anđelom - rekao je Bora.

- U pravu si, situacija će od večeras da bude drugačija. Šlepaju se uz mene, u pravu si. Ja se sa njim nikad ne bih videla napolju, a zvao me je - dodala je Maja.

- S*ks sa Filipom nije blam, desilo se i može da bude blam jer si druge devojke zvala "utorak". Ja o tebi sve najbolje mislim. Meni je žao jer si se ti posvađala sa Aneli jer ste mogle da imate dobar odnos i da budete dobre na žurkama. Podržavam te u svemu. Aneli je jako ratoborna i ne dopada mi se što ima taj ponos. Maju poznajem duže i nju ću da ostavim - rekao je Santana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić