Miki Dudić žestoko zamerio Aneli jednu stvar: Pokušao da se naljuti, ali ona uspela da ga šarmira osmehom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između ljutitih rivalki Maje Marinković Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mikiju Dudiću.

- Aneli mene zanima zbog čega si ti nekim osobama pričala da ti hoćeš mene da zavozaš jer sam ja o tebi stvarno imao najbolje moguće mišljenje. Razumem te jer se boriš ovde sama protiv mnogo ljudi, borš se za svoje mesto i svaka ti čast. Majo, ti si jako pozitivna devojka, nemam ništa loše da kažem za tebe. Ja ću ostaviti Aneli - rekao je Miki.

- Ja ću biti kratka. Maji mišljenje ližu d*pe, a što se tiče Aneli već sam rekla da joj nikad neću zamerati ništa. Nikoga ne gledaš kao prijatelja, imaš rezervu prem svim ljudima. Neću da dužim i ovog puta ću poslati Aneli - rekla je Jakšićla.

- Odvratno mi je što se vas dve pljuvale i lizale, meni je to ogroman blam. Ja ostavljam Maju - rekla je Jovana.

Autor: N.Panić

