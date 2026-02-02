Da li će mu ovo ikad oprostiti? Đukić jednu stvar žestoko zamerio Luksu! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala podelu budžeta Saleta Luksa.

- Ja se ne slažem sa dosta komentara. Sale je pokazao poštovanje prema starim ljudima, tačnije prema učesnicima koje zna iz spoljnog sveta i s kojima je mnogo bolji - rekla je Maja.

- Ne znam što svi spominju Anđela, kad oni uopšte nisu toliko dobri. Mene je iznervirao što je rekao: ''Daću velike budžete dragim ljudima'', a onda meni dao 3000 dinara - rekao je Đukić.

