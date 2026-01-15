Đukić ne prašta sebi flert s Aneli: Priznao da mu je to jedan od većih blamova, a evo da li će posle svega obaviti razgovor s Majom! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Da li smatraš Aneli svojom drugaricom nakon onakvog flertovanja s Filipom i ljubljenja? - glasilo je pitanje.

- Naravno da ne, ali nisam videla. Ja sam joj rekla da to nije normalno, ali da je to oličenje odnosa koji smo mi imali nije - rekla je Maja.

- Majo, ti si meni rekla: ''Vidim šta radi, ali me ne zanima Filip baš'' i ja sam ti rekao: ''To ti je drugarica'', a ona mi kaže: ''Nije mi drugarica, nisam ja glupa'' - rekao je Dača.

- Ja se tog dela ne sećam - rekla je Maja.

- Meni je veći akcenat na tome što sam uradio sa Aneli, naravno da mi je krivo i za Maju jer nisam ispao fer prema njoj. Ispadam g*vnar prema svima, nemam šta da kažem. Ja sam rekao u radiju da treba da popričamo - rekao je Alibaba.

- Gospodin je bio jako umoran jer se jutros preforsirao, a kad smo trebali da pričamo onda ga nema - rekla je Maja.

- Trebali smo da pričamo, ali posle ovoga večeras čisto sumnjam da će do toga doći. Nije ovo zaslužila, ovo je jedan od najvećih blamova koji sam sebi dozvolio sa Aneli zbog njih trojice - rekao je Filip.

