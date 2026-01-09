Brutalno rešetanje: Takmičari svim silama nagazili Aneli zbog Janjuša, on priznao da je tek počeo s osvetom! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš ne mogu da odole jedno drugom.

- U početku je izgledalo kao da Aneli želi da pobegne, ali videlo se posle da joj prija. Ona bi od svakog po nešto - rekla je Hana.

- Ovo je za Aneli malo bruka jer je evidentno da Janjuš gleda u kamere kako bi je ponizio i sprda se s njom, ovo joj stvarno ne treba. Ona degradira samu sebe jer joj ovo ne pristaje sa 38 godina - rekla je Vanja P.

- Ja da bih je komentarisala, morala bih malo da je pecnem, a neću svađu s njom. Ona hoće od svakog bivšeg po malo, ali ona Luku nikad nije volela. Aneli isključivo sve radi zbog podrške, a ona bi sad ušla s Anđelom u vezu samo on neće - rekla je Anita.

- Ja imam pravo da radim šta hoću i da se zezam s kim hoću, a ne znam šta Bajadera ima mene da komentariše. To je jedna klošarka, može se videti šta radi u hotelu sa dva čoveka. Mene nijedan bivši ne može imati, a sa Asminom sam se malo zaigrala samo što mi se posle svega toga zgadio - rekla je Aneli.

- Otkud takav prisan odnos sa čovekom za kog si govorila da je monstrum? Njega je ovde cela kuća napadala zbog tebe, a sad se ljubiš s njom - upitao je Asmin.

- Ti si jedna dr*ljetina u kući, ponašaš se kao dr*ljetina i u pijanom stanju ideš od muškarca do muškarca. Dozivaš Cara, dozivaš Karića ti si promiskuitetna devojka - rekao je Uroš.

- Bilo je lepo između mene i Janjuša, mogli ste malo da se prisetite lepih trenutaka - rekla je Aneli.

- Što si me ostavila onda? Ovo ti je tek početak jer moraš da znaš da ja kad nekog volim onda ga volim do kraja, a kad se svetim onda se svetim - rekao je Janjuš.

- Pojela te sujeta, dečko ne volim te više uopšte - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić