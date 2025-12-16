AKTUELNO

Zadruga

ODLEPIO SI ZA NJOM! Aneli se trudi svim silama da natera Janjuša da prizna emocije prema Kačavendi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Daje zadnji atom snage!

Aneli Ahmić je došla do svog bivšeg momka Marka Janjuševića Janjuša koji je sedeo ispod trema, kako bi razgovarao sa njim.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta hoćeš ti od mene? - upitao je Janjuš.

- Malo da pričamo. Što nisi išao da pričaš sa Tošom? Rekao mi je da si zaljubljen u Kačavendu - rekla je Aneli.

- Jesam, eto, šta hoćeš? - upitao je Janjuš.

- Smešan si mi - dodala je Aneli.

- Daleko bilo. Tebi bi najbolje bilo da se malo uozbiljiš - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zaljubljen si u Milenu, odlepio si - rekla je Aneli.

- Dobro, jesam, eto. Ženo, ti ne znaš šta ćeš od svojih problema, nemoj da gledaš moje - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

