ODLEPIO SI ZA NJOM! Aneli se trudi svim silama da natera Janjuša da prizna emocije prema Kačavendi! (VIDEO)

Daje zadnji atom snage!

Aneli Ahmić je došla do svog bivšeg momka Marka Janjuševića Janjuša koji je sedeo ispod trema, kako bi razgovarao sa njim.

- Šta hoćeš ti od mene? - upitao je Janjuš.

- Malo da pričamo. Što nisi išao da pričaš sa Tošom? Rekao mi je da si zaljubljen u Kačavendu - rekla je Aneli.

- Jesam, eto, šta hoćeš? - upitao je Janjuš.

- Smešan si mi - dodala je Aneli.

- Daleko bilo. Tebi bi najbolje bilo da se malo uozbiljiš - kazao je Janjuš.

- Zaljubljen si u Milenu, odlepio si - rekla je Aneli.

- Dobro, jesam, eto. Ženo, ti ne znaš šta ćeš od svojih problema, nemoj da gledaš moje - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.