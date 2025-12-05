AKTUELNO

PALA OPKLADA! Mina svim silama dokazuje da nema emocije prema Terzi, Teodora dala rok do Nove godine za pomirenje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svi čekamo ishod!

Teodora Delić i Mina Vrbaški razgovarale su u dvorištu o Borislavu Terziću Terzi kada je pala opklada o tome da li će doći do pomirenja.

- Malo si se potresla - rekla je Teodora.

- Bilo bi nenormalno da me ne dotakne - rekla je Mina.

- Znam da ti i za ovo neće. Imaš osećanja prema ovom dečku, samo si ljuta i besna - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo preko noći - rekla je Mina.

-Koliko ste bili zajedno? - pitala je Teodora.

- Nismo ni bili. Ne mogu Teodora - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imali ste lepe trenutke, slagali ste se osim utorkom - rekla je Teodora.

- Juče su svi govorili kako sam ja loša - rekla je Mina.

- Ti si u fazonu da je bolje da budeš grešnica nego paćenica. Ja sam tačno videla trenutak u kazinu kad si prebacila - rekla je Teodora.

- Nije, na vama je da mislite - rekla je Mina.

- Za Novu se miriš sa njim - rekla je Teodora.

- Ajde da se kaldimo - rekla je Mina.

- Ajde, u jednu dobru večeru - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

