PALA OPKLADA! Mina svim silama dokazuje da nema emocije prema Terzi, Teodora dala rok do Nove godine za pomirenje (VIDEO)

Svi čekamo ishod!
Teodora Delić i Mina Vrbaški razgovarale su u dvorištu o Borislavu Terziću Terzi kada je pala opklada o tome da li će doći do pomirenja.
- Malo si se potresla - rekla je Teodora.
- Bilo bi nenormalno da me ne dotakne - rekla je Mina.
- Znam da ti i za ovo neće. Imaš osećanja prema ovom dečku, samo si ljuta i besna - rekla je Teodora.
- Samo preko noći - rekla je Mina.
-Koliko ste bili zajedno? - pitala je Teodora.
- Nismo ni bili. Ne mogu Teodora - rekla je Mina.
- Imali ste lepe trenutke, slagali ste se osim utorkom - rekla je Teodora.
- Juče su svi govorili kako sam ja loša - rekla je Mina.
- Ti si u fazonu da je bolje da budeš grešnica nego paćenica. Ja sam tačno videla trenutak u kazinu kad si prebacila - rekla je Teodora.
- Nije, na vama je da mislite - rekla je Mina.
- Za Novu se miriš sa njim - rekla je Teodora.
- Ajde da se kaldimo - rekla je Mina.
- Ajde, u jednu dobru večeru - rekla je Teodora.
Autor: A.Anđić