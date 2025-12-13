CRVENI ALARM U KUĆI! Boginja završila na Draganinom nišanu, svim silama dokazuje da nije lezbejka (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Jovan Ilić podigao je Draganu Stojančevi, Jovanu Tomić Matoru i Tanju Stijelju Boginju.

- Željna je pažnje i kadra zato se meša u svaki odnos. Svideo joj se Filip, pa Anđelo. Ja sam sa svojom devojkom igrala prisno, a ona mi se ubacuje. Ja joj nisam dozvolila to da radi. Ne želim da dovedem u situaciju da mi se treća osoba meša u odnos. Rekla sam joj ako priđe da će proći drugačije. Meni je ovde isključivo rijaliti prjatelj Ivan. Ima ona te peckalice, malo je napadna i to mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se njeno ponašanje - rekla je Dragana.

- Ljudi koji su u vezi moraju da se ponašaju kao da su u vezi. Ja nisam osetila, niti Dragana misli da ima tu nešto. Bila je situacija gde smo Dragana i ja baš prisno igrale i Boginja dolazi i kao: "Matora, Matora". Dragana je u pravu, mora da se zna neka granica - rekla je Matora.

- Ja nisam lezbejka - rekla je Boginja.

- Koliko je opravdanje sa Boginjine strane da nikad nije bila sa devojkom? - pitao je Joca.

- Mnoge su negirale, krile se... Nikad nisam osetila simpatije sa njene strane - rekla je Matora.

- Sestre mi moje ne ložim se na Matoru - rekla je Boginja.

