Skandal: Luka počeo da se pravda Alibabi zbog intimnih odnosa s Aneli, Maji pala vilica od šoka! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Osećam se kao Bebica, mislim stvarno mene to ne zanima i nisam primetio. Imam stav da ako voliš devojku i imaš s njom s*ks, to treba da se sakrije od naroda. Pogotovo ako žena kući ima žensko dete - rekao je Alibaba.

- Videćeš da si ispoštovan sto posto jer smo mi imali dva puta odnos samo otkad je ušla - rekao je Luka.

- Ko ti je on da mu se pravdaš? - upitala je Aneli.

- Ona je bila iskrena i priznala da smo imali s*ks, a mogla je da slaže. Okej evo da je moja bivša žena u rijalitiju meni bi smetalo - rekao je Luka.

- Smrade jedan, što tražiš od mene? - upitala je Aneli.

- Ma sram te bilo, ja tebe štitim - rekao je Luka.

- Ovo je strašno, izgledaju kao dve žene koje se svađaju - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić