Mrze je, jer je bolja od njih: Taki odgovorio Janjušu i Đukiću nakon što su nominovali Maju za izbacivanje pa uzdigao svoju ćerku njenom rečenicom: ONA BROJI KLJUČEVE OD STANOVA, A ONI...

Izvor: PINK.RS, Foto: TV Pink Printscreen, pink.rs ||

Prethodne noći u najgledanijem rijalitiju u zemlji i regionu "Elita", i emisiji "Nominacije", takmičari su birali između Aneli Ahmić i Maje Marinković.

Tokom Nominacija, mnogi su ostali u šoku jer si Marko Janjušević Janjuš i Filip Đukić nominovali Maju Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Taki Marinković, Majin otac koji je priznao da nije šokiran nominacijama Janjuša i Filipa jer smatra da oni rade sve kako bi ponizili Maju ali im to ne prolazi za rukom: 

- Pa Janjuš mrzi svakoga ko je bolji od njega, i na sve načine pokušava da ih spusti, neuspešan čovek, a na taj način misli da je u nekoj priči, kako je rekla Maja ona kupuje stanove, a on vozačke dozvoile, i to je tužno, ali on ima veću muku pa ga neću preterano kometnarisati - rekao je Taki o Janjušu pa se osvrnuo i na to što je Filip nominovao Maju posle svega:

Foto: Pink.rs, Instagram.com/majamarinkovic___

- Maja je sama protiv svih, ona je odrasla tamo i to njih boli, jer je ozbiljna i sve komentarše racionalno, što oni ne mogu da podnesu. Vidimo svi da je Maja ove sezone najbolja vezija sebe i daje sto odsto sebe u komentisanu, a oni ne mogu to.

Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen, RED TV

Autor: N.B.

