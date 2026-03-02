Ovaj odgovor će sahraniti Bebicu: Filip pitao Teodoru da li bi obrisala njihovu aferu! (VIDEO)

Haos u najavi!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Koju si devojku najviše voleo? - pitala je Teodora.

- Pa Paulu, nju sam i verio i sve to - rekla je Filip.

- Vidiš ja to ne znam - dodala je Teodora.

- Verio, pa overio. Mi smo bili od avgusta 2022. do novembra ili decembra 2023. Mi nismo živeli zajedno do septembra i počenemo da živimo i posle dva meseca kraj. Ja sam se najviše vukao sa Marijom Anom, ali je veza bila najbolesnija. To jeste bila ljubav, ali i nije i to ne bih dozvolio sad. Da možeš da li bi obrisala ovo što smo uradili? - pitao je Filip.

- Pa ja sam u fazonu da se sve dešava sa razlogom, pošto tako razmišljam sve što sam radila ne bih obrisala. Mislim da se sve dešava sa razlogom i da tako treba da bude - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić