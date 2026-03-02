AKTUELNO

Ima svoju teoriju: Teodora sumnja da se Maja zaljubila u Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno o svim temama!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Da li si imao neku situaciju da su ti majka i otac rekli za neku devojku? - pitala je Teodora.

- Za Mariju Anu. Nisu bili direktni, nisu se mešali, ali sam video. Što Bebica i ti ne sedite zajedno za stolom? - pitao je Filip.

- Svađamo se i smeta mi. Da li ti je draža Maja ili Boginja? - rekla je Teodora.

- Sa Majom nemam komunikaciju. Ja nju gotivim i dalje, ali oseća se da se udaljavamo u svakom pogledu. Prvo mesto ili normalna veza sa Bebicom? - pitao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni plasman nikad nije bio bitan, nisam željna pobede, tako da biram normalan odnos. Da li misliš da je Boginja stvarno jedina koja je stvorila emocije prema tebi? - dodala je Teodora.

- Da, ono da se stvarno zaljubila - rekao je Filip.

- Misliš da Maja nije? - pitala je Delićeva.

- Zaljubila? Ma gde... Znaš kakva je Maja kad se zaljubi, ona ne j*be sistem - govorio je Đukić.

- Dobro je da imam više ovih, pa mogu sve njih na "ili-ili", a ti sve moraš za Nenada - potkačila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

