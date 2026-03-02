Spisak postoji: Teodora navela imena svih ljudi koji je podržavaju sa Filipom iz mržnje prema Bebici! (VIDEO)

Nije ih malo!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Koga bi stavila za omiljenog da Bebica ne može? - pitao je Filip.

- Ja bih stavila Daču. Da li si razmišljao sa jednom od svojih ljubavi da imaš decu? - pitala je ona.

- Jesam, sa Paulom. Sa njom sam jedino i planirao čim sam je verio. Da li ste vi pričali o deci? - dodao je Đukić.

- Pričali smo, ali ja mislim da nisam stabilna za dete i da mi treba još godinu ili dve. Prvo naš odnos nije stabilan, a ni ja kao ja... Treba da imam sve što sam zacrtala, stalan posao, stalna primanja i svoj stan - govorila je Teodora.

- Koji ljudi podržavaju tebe i mene samo jer ne vole Bebicu? - pitao je Filip.

- Ivan... Ima i ovih koji glume da podržavaju, ali to je nešto drugo. Ivan, Sofija, Terza... Mada Terza je od početka pričao za nas, ali je i zbog toga. Razmišljala sam da kažem Milena, ali je on podržavala nas i kad je bila dobra sa Nenadom. Svi koji su pevali, tako mogu da kažem. Meni je to direktna provokacija Nenada. Šta su pevali jer jedva čekaju da mi imamo nešto? Ja sam tu videla i Boginju, a ona sigurno ne bi volela da mi imamo nešto - govorila je Teodora.

Autor: A. Nikolić