Koje devojke su ljubomorne na Teodoru? Filip napravio detaljnu analizu, Anitine reči mu odzvanjaju u glavi (VIDEO)

Žestoka Igra istine!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Da li si ikad slagao nešto za mene kad su te pitali? - pitala je Teodora.

- Nisam, sve kako je i bilo - rekao je Đukić.

- Mislim kasnije kad smo prekinuli odnos i kad su te pitali - dodala je ona.

- Ja sam pričao iskreno i rekao sam kako je bilo da se nisam zaljubio. Ko je isreno bio na veridbi? - govorio je Đukić.

- Anđelo i Dača... Mada kad bolje razmislim Dača je bio lažno jer je znao neke stvari. Asmin je pokazao kasnije da nas ne podržava, Milena podržavala nas dvoje. Da li si se za neku devojku sa kojom si imao nešto rekao sebi: "Koji sam ja debil" kad si se probudio - govorila je Teodora.

- Više me je bio blam kad vidim sebe na snimcima kad se lelujam. Šta očekuješ da će da ti napišu za rođendan? - rekao je Đukić.

- Pa isto što i za Novu godinu, da se sklonim od Nenada i da nisu za njega. Meni je bitno samo da znam da su dobro - odgovorila je ona, a onda pitala Filipa da li je primetio da su devojke bile ljubomorne na nju zbog nje.

- Ne mogu da se setim, ali sigurno su bile. Sa kim sam bio pre toga? Sa Anitom? - rekao je Đukić.

- Da, rekao si da sam ja raskinula da ne bi ni bio sa njom - dodala je Teodora.

- Pa da, ovako je ispalo da sam je iskoristio. Anita je tad rekla: "Neka ga, on će meni da se vrati". Ne mogu da se setim šta su Boginja i Vanja, ali verovatno su bile ljubomorne - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić