Drama se nastavlja: Maja udara na Alibabu preko Luke, Janjuš priznao sve o odnosu sa Aneli! (VIDEO)

Žestoka igra istine!

Maja Marinković na "Igri istine" postavila je pitanje Luki Vujoviću, a od njega je želela da čuje šta on misli o Asminu Durdžiću.

- Luka, kakvo je tvoje iskreno mišljenje sad o Asminu? Da li misliš da je pogazio svaki svoj stav otkako je ušao u Belu kuću i zbog čega misliš da je uradio ono u hotelu? - pitala je Maja.

- On je bio na ivici da se diskvalifikuje, a sad je u većini slučajeva zaštitinik žena. Pokazao je sebe drugačije. On je pogazio stav kad je blatio Aneli, a ovo sad kad je ne blati je ispravno. Moraš ti da se zapitaš i dobićeš odgovor. Ja mislim da si mu se dopala, a da mu je veza na duži period bila na klimavim nogama - pričao je Luka.

- Šta nas dvojica ima da se družimo? Mi možemo da komentarišemo službeno teme. Ja sa njim ne želim da se svađam - dodao je Alibaba.

- Jedino je bilo kad je Aneli meni rekla da ne smem da odgovaram Asminu, a pre je bilo da Asmin ne sme Luki. Pitaću Janjuša, da li misliš kad bi ovih sedam meseci posvetio pažnju Aneli da bi mogao bilo šta da imaš sa njom? Da li misliš da tera Asminu inat ili ona to želi? Da li je normalno tako sa bivšim partnerom? - pitao je Luka.

- Ja ne bih mogao da funkcionišem ovde pored Asmina. Meni je čak i sad naprijatno jer su joj dva partnera tu, a da ja sa njom provodim vreme. Ona ako je normalna i nekad hoće da se našali nije mi problem sa njom da razgovaram i našim se - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić