IGRA ISTINE NA FARMI 8! Jakšićeva provocira pitanjima, Kristijan šokirao mišljenjem o atletičarki (VIDEO)

Igra istine na Farmi 8!

Aleksandra Jakšić večeras je tokom igre istine pitala Kristijana Golubovića da javno kaže svoje mišljenje o atletičark i njegovoj rijaliti koleginici Dušici Topić.

- Da li možeš da nam kažeš, mi to željni iščekujemo. Da mi kažeš tvoje iskreno mišljenje o Atletičarki -postavila je Aleksandra pitanje Kristijanu.

- Jako posebna ličnost, mislim da je otkrovljenje ovog rijalitija i da će se visoko plasirati. Sa svima nama je krenula dok nas nije upoznala, ona mnogo više vidi nego što nam govori. Spotrista, ne puši, ne pije, vidim da je jako uredna i da pazi na sve, ali ima svoje bubice i lako je svadljiva. Ako joj zameriš bilo šta što odmah ne uradi, i sa mnom se posvađa, ja sam imao sa njom raspravu oko onog mleka...Ona ti zapamti to, prema meni se popravila, ali prema vama sa kojima nije dobra, znam da se ne bi popravila nego bi zapamtila i opet bi se svađala. Ona može i da dovede do fizičkog kontakta sve vas, samo što ne ide do tog momenta -rekao je Krisijan iskreno o Dušici.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović