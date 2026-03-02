AKTUELNO

Zadruga

NE VERUJE NJEGOVIM REČIMA! Matora prokomentarisala Cimijeve navode da je njen brat ogovara na svakom koraku! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok!

Jovana Tomić Matora stigla je u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića kako bi prokomentaerisala aktuelne teme.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako si? - upitao je Darko.

- Ne znam šta bih rekla sada. Ispada da je moj rođeni brat stao u Borinu odbranu. Nije mi jasno šta je Cimi sve ispričao. Moguće je da moj otac ne želi da se ja svađam sa Borom - rekla je Matora.

- Da li veruješ u Cimijevu priču da je tvoj brat ljut na tebe? - upitao je Darko.

- Ma...ona priča oko pet stotina dinara, meni je to strašno. Moguće je da je nešto rekao propratno, ali da me je bat pljuvao i govorio neke stvari za mene, nema šanse - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

