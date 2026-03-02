Ratno stanje u Mićinom pabu: Aneli i Bora sami protiv svih! Obezbeđenje sa svih strana, tenzija dostigla vrhunac (VIDEO)

Drama!

U toku je "Igra istine" koju svake nedelje organizuje Lepi Mića nakon izbacivanja. On je pitao Boru Santanu zašto je rekao Milosavi Pravilović da ne stavi Ivana Marinkovića za vođu, nakon čega je nastao karambol.

- Boro, ti si opterećen čovek - rekao je Ivan.

- Šta ste se uhvatili čoveka? Nerio, ti se smiri - dodala je Aneli.

- On skače na nas i gađa nas, p*derčina jedna obična - urlao je Nerio.

- Rekao je da ne stavi Ivana, Matoru ili Draganu da je neko ne bi kunuo napolju - govorio je Terza.

Hana je počela da divlja zbog Bore.

- Ko te dira narkomanko? - pitao je Santana.

- Ti njih maltretiraš zbog mene - dodala je Anastasija.

- Mamicu ti j*bem glumačku, kao i na nominacijama, a nigde suze. Kome je ona došla ovde da glumi? Evo su ti Boro Anastasija i Boginja, to ti one pravi i petljaju Hanu i Neria - vikala je Aneli.

- Ti si bolesnica - rekla je Anastasija.

- Pa čula sam jutros kad si rekla Urošu da idete u rehab da ga provocirate - dodala je Ahmićeva.

- Kakve veze ja imam sa tim? - pitala je Boginja.

- Mićo, ja sam išao po ćebe i kao bacao se na njene stvari, ali je to bila sprdnja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić