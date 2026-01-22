Urnisanje sa svih strana: Filip na meti opakih kritika zbog Aneli Ahmić! (VIDEO)

Drama!

Filip Đukić nastavio je za vreme reklama da ratuje sa cimerima koji su mu zamerali način na koji odgovara na pitanja o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Rekao sam da me boli k*rac šta on misli, a da ja radim šta se meni radi. Ja sam stao iza toga šta smo mi uradili. Lakše bi mi bilo da kažem da sam se zaljubio, nego da se kanalim još više. Vi hoćete da kažem da mi se sviđa Aneli - govorio je Đukić.

- Ispadaš indijanac jer ništa konkretno nisi rekao - dodao je Viktor.

- Šta treba da kažem? Rekao sam da me devojka u tom smislu ne zanima - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić