AKTUELNO

Zadruga

Kunem se u Alekseja budem li te čula... Anita najavila Luki deveti krug pakla, zabranila mu da spominje Aneli Ahmić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su se svađali za vreme reklama zbog njenih navodnih pogledala prema Anđelu Rankoviću i njegovom pričaju o Aneli Ahmić.

- Nemoj tim tonom da pričaš sa mnom. Ja njega poznajem, on je ironičan - rekla je Anita.

- Je l' ga gledaš? - pitao je Luka.

pročitajte još

Potezi očajnice: Maja se nabacuje Alibabi da bi probudila Filipovu ljubomoru, dobila još goru kontru! (VIDEO)

- Što nije stiglo pitanje? Ajde da vidim da pričaš bilo koju situaciju za ovu, pa što smo pričali o Aneli i Filipu? Što bih se tebi pravdala? Ako misliš da ga gledam misli. Što se nisi bunio kad je izašao klip kad smo pričali o ovima? - pričala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- U pravi su. Neka ustanu i pričaju šta hoće. Ti meni treba da demantuješ ako ja sumnjam, ali ja ne sumnjam - rekao je Luka.

pročitajte još

Razbucala lažno prijateljstvo očas posla: Mina Vrbaški razvezala jezik i unakazila Aneli i Maju! (VIDEO)

- Mene taj dečko da zanima da imam s*ks sa tobom ispred njega nego bih se trudila da ga smekšam. To što će da pričaju da nisam čista prema njemu... Kunem se u Alekseja budem li te čula jednom da si nju spomenuo videćeš kako ćeš da prođeš - besnela je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Budva ima da gori, a doći ćemo i do Crikvenice: Aneli se obratila Caru, najavila mu na leto haos sa Majom! (VIDEO)

Zadruga

Postavila ultimatum: Aneli pala roletna zbog Terze, Luki zabranila druženje sa njim! (VIDEO)

Zadruga

Je l' treba skakavac da te blamira? Alibaba žestoko udario po Luki, Aneli ne prestaje da ga psuje! (VIDEO)

Zadruga

Ne može više da glumi žrtvu: Luki prekipelo, žestoko odbrusio Aneli pred! (VIDEO)

Zadruga

Kad mu budem sela na kičmu... Zorica najavila RAT sa Alibabom, Maja odlučila da se preseli u Lukin deo sobe (VIDEO)

Domaći

Ko je sad ova Anđela Đuričić? Gastoza pokušala da izbaci iz kuće zbog Sofije, pa mu najavila DEVETI KRUG PAKLA: Srušiću celu Elitu ako... (VIDEO)