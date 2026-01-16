Kunem se u Alekseja budem li te čula... Anita najavila Luki deveti krug pakla, zabranila mu da spominje Aneli Ahmić! (VIDEO)

Drama!

Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su se svađali za vreme reklama zbog njenih navodnih pogledala prema Anđelu Rankoviću i njegovom pričaju o Aneli Ahmić.

- Nemoj tim tonom da pričaš sa mnom. Ja njega poznajem, on je ironičan - rekla je Anita.

- Je l' ga gledaš? - pitao je Luka.

- Što nije stiglo pitanje? Ajde da vidim da pričaš bilo koju situaciju za ovu, pa što smo pričali o Aneli i Filipu? Što bih se tebi pravdala? Ako misliš da ga gledam misli. Što se nisi bunio kad je izašao klip kad smo pričali o ovima? - pričala je ona.

- U pravi su. Neka ustanu i pričaju šta hoće. Ti meni treba da demantuješ ako ja sumnjam, ali ja ne sumnjam - rekao je Luka.

- Mene taj dečko da zanima da imam s*ks sa tobom ispred njega nego bih se trudila da ga smekšam. To što će da pričaju da nisam čista prema njemu... Kunem se u Alekseja budem li te čula jednom da si nju spomenuo videćeš kako ćeš da prođeš - besnela je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić