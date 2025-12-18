AKTUELNO

NA METI KRITIKA: Učesnici osuli žestok rafal po Mileni zbog primirja sa Aneli! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Darko Tanasijević je postavio.

- Šta lupetaš? Aneli se prepila i logično prebacila. Sad od nekih izmišljenih stanja želiš da se opereš od igranja sa njom - glasila je konstatacija.

- Ja se ne perem i ne pokušavam da izbegnem da pričam o tome, stvarno. Mi se nismo izmirilr. Pre dve nedelje sam spustila loptu sa Aneli, moje je pravo kako ću se ponašati sa njom - kazala je Milena.

- Opet mi dižeš živac, nisi u pravu. Aneli je svašta izgovorila na tvoj račun - rekao je Janjuš.

- Gaziš sebe i svoju decu sa Aneli koja je izgovarala najgnusnije reči naračun tvoje dece i govorila da će ih sa*leti - glasila je konstatacija.

- Neka sam spustila loptu, neka sam. Neću da joj stajem na muku, kad vidim da joj je vidno loše - rekla je Milena.

- Ženo, nije problem to što nećeš da diraš Aneli, ali je problem jer si igrala sa njom, nakon svega što ti je izrekla - rekla je Milena.

- Nisi lepo postupila Milena, mislim da ti je to jasno - rekao je Anđelo.

- Saro, kako si nakon svega rešila da se okreneš Muratu i zaboraviš na Luksa? - glasilo je pitanje.

- rekla je Žana.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

