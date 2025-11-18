AKTUELNO

HAOS OKO ODNOSA ANELI I LUKE: Takmičari priznali da veruju Ahmićevom, osuli paljubu po Vujoviću

ŠOk!

U Beloj kući je JOvana Tomić Matora birala svoje potrčke, a tom prilikom je došlo do sukoba između Luka Vujovića, Ivana Marinkoovića I Maje Marinkovića.

- Luka je ovde ljubomoran jer je MAtora stavila Asmina i Aneli za potrčke - rekla je Terza.

- Lukina verenica je rekla da je Luka nju tukao, a on ide sa njom - rekao je Milan.

- I ona je mene tukla - rekao je LUka.

- Meni je Aneli juče rekla da je Luka nju tukao, da je njoj mnogo lakše od kako je to rekla, posle toga mi je rekla da to nije ništa šta ona priča o tome. - rekao je Pečenica.

- Meni je Milica rekla za Janjuša da je istina, ali da ona neće da se oglašava javno - dodala je Anita.

- Pričala je kako je Luka napustio stan, kako je LUka nestao a ona molila da se vratim - dodao je Luka.

- I da je lagala, njoj svi veruju sada jer je otišlo u javnost - govorio je Terza.

- Ivane ti si pričao sa Aneli u hotelu, i on je rekao da joj veruje - dodao je Milan.

- Naravo da verujem - dodala je on.

- Ja znam da njoj nisam ništa uradio, ali dobro - rekao je Luka.

