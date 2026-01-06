Sve gori u kući odabranih: Maja i Filip u novom okršaju, pljušte niski udarci! (VIDEO)

Drama!

Maja Marinković i Filip Đukić ponovo su žestoko zaratili u kući Odabranih, a i ove noći u sve je bio umešan i Marko Janjušević Janjuš.

- Tebi da nema Takija ti bi riknula - rekao je Filip.

- Šta hočeš ti? Tebi je zanimljivo da se raspravljaš sa mnom, ja to znam. Ja žena sa ovakvim izgledom samu sebe izdržavam. Ja ću sad od ovih para ili još jedan stan da uzmem ili da otvorim biznis. Ja hoću da u životu hoću kako ja hoću, ne možeš ti meni da kažeš da sam razmažena. Ja sama zarađujem i živim sama - govorila je Maja.

- Ti imaš od ćaleta sve i zarađuješ od rijalitija. Šta je bilo pre toga i šta će biti posle? Ti hoćeš da kupiš lokal - rekao je Đukić.

- Ja nisam materijalista, ali mene to hoće. Ja sam budala za ljubavne odnose, ali ne znači da sam poslovne neodgovorna. Ti si ograničen kao terasa - pričala je Maja.

- Ne, ti nećeš ni u prodavnicu da odeš - rekao je Filip.

- Što bih otišla kad ima muškarac da ode? Ti da si muško ne bi me ostavio bez hrane - dodala je Maja.

- Ne kupujem nikome i ne jurim ni za kim, a ako me pitaš naravno da ću da učinim. Ja da mislim o tvojoj hrani, a ti ne. Kad si tražila ja sam ti rekao da hoću. Ja ne titram m*da - rekao je Filip.

- Da li si mi skuvao čaj kad sam bila bolesna? Jednom si mi dao lek i pomogao da ocediš veš - dodala je Maja.

- Ne titram m*da ženama jer tad isp*šiš k*rac. To kad ugađaš onda te još više gaze - rekao je Filip.

- Ko te toliko povredio? Ajde pričaj sa mnom drugarski - nastavila je Maja.

- Muškarac mora prvo da poštuje sebe, a onda svoju ženu - rekao je Filip.

- Muškarac mora da čuva ženu. On je rešio da se menja u 36 godina i hoće da se raspravlja sa mnom - dodala je Maja.

- Što ne legnete lepo da se ljubite? - umešao se Janjuš.

- Zamisli Janjuš nema šta nije kupio na onom klipu - rekao je Đukić.

- Imala sam tad 23 godine, što hoćeš da se svađaš sa mnom? - vikala je Maja.

- Tebi Taki kupi pogrešnu haljinu, a ti je pocepaš - dodao je Đukić.

- Vidi ti šta on... Kako se toga sećaš? - pitala je Maja.

- Vidim ja kako ti reaguješ na nebitne stvari - rekao je Đukić.

- Ma ajde bre, imao si krš veze i bio si papak. Drug najbolji za pesmu pričao da ti je bivša lupala žuške za dobro jutro. Ti meni pričaš o cepanju haljina i jer sam medvedom gađala - nastavila je Maja.

Autor: A. Nikolić