AKTUELNO

Zadruga

Na korak do raskida: Luka ne zna kako da se otarasi Anite, ona puca po šavovima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama ne prestaje!

Anita Stanojlović i Luka Vujović bili su na korak do raskida jer već satima ne mogu da reše svoje probleme.

- Iskreno da ti kažem napolju me ne bi videla. Ovde te poštujem - rekao je on.

pročitajte još

Ratno stanje u Mićinom pabu: Aneli i Bora sami protiv svih! Obezbeđenje sa svih strana, tenzija dostigla vrhunac (VIDEO)

- Da li misliš da bi me video posle Guarane? Ti pričaš ono što je on (Anđelo) pričao danima - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema više razgovora sa tobom - poručio je Luka.

pročitajte još

Pala joj roletna: Anita vileni zbog Luke, svim silama pokušava da spreči RASKID! (VIDEO)

- To zajedno odlučujemo. Ja njemu nisam pravila ovakve scene, a on je pričao da sam mu ovo radila napolju - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ti si lud kao zvečka: Terza u crvenom, Sofija ne zna kako da ga obuzda! (VIDEO)

Zadruga

Doneo konačnu odluku: Luka jasno stavio Aneli do znanja da je zauvek kraj! (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da je teroriše: Munja doveo Stefani brutalnim prozivkama do tačke pucanja, ona ne prestaje da lije suze! (VIDEO)

Domaći

Ne može ona da me komentariše: Hana jednim potezom zapušila usta Aneli Ahmić, pa nikad brutalnije oplela po Siti! (VIDEO)

Zadruga

Ona će njega dovesti do ludila: Marko ne prestaje da besni, ljudi šokirani zbog Sanjinog ponašanja (VIDEO)

Zadruga

Od tebe nema modrice: Dača siguran da Anita ne bi odolela Reljinom pozivu, ona trudnoćom pokušala da zamaže oči Luki (VIDEO)