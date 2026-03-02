Na korak do raskida: Luka ne zna kako da se otarasi Anite, ona puca po šavovima! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Anita Stanojlović i Luka Vujović bili su na korak do raskida jer već satima ne mogu da reše svoje probleme.

- Iskreno da ti kažem napolju me ne bi videla. Ovde te poštujem - rekao je on.

- Da li misliš da bi me video posle Guarane? Ti pričaš ono što je on (Anđelo) pričao danima - dodala je Anita.

- Nema više razgovora sa tobom - poručio je Luka.

- To zajedno odlučujemo. Ja njemu nisam pravila ovakve scene, a on je pričao da sam mu ovo radila napolju - govorila je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić