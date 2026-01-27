AKTUELNO

Zadruga

Od tebe nema modrice: Dača siguran da Anita ne bi odolela Reljinom pozivu, ona trudnoćom pokušala da zamaže oči Luki (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama ne prestaje!

Tanja Boginja pitala je na "Igri istine" Danila Daču Virijevića da li veruje da će ljubav Anite Stanojlović i Luke Vujovića opstati.

- Njihova veza će opstati do rampe. Kad izađu oni će da se rastanu, a Aniti odgovara da budemo protiv nje i da ona ovde bude žrtva. Mi da skačemo, a Luka da joj ne veruje. Luka, da li misliš da Anita dobije poziv od Relje da će mu reći da neće? Pa normalno da neće jer od tebe nema modrica - smejao se Dača.

- Izaći će nas troje - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imam pitanje za Filipa Đukića, da li ti je u glavi devojka od spolja? - pitao je Dača.

- Jeste i to nije tajna. Ja sam to rekao i u Amidžiju. Neću da pričam o njoj- rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

Zadruga

Zadruga

Domaći

Zadruga

Zadruga

Zadruga

