Od tebe nema modrice: Dača siguran da Anita ne bi odolela Reljinom pozivu, ona trudnoćom pokušala da zamaže oči Luki (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Tanja Boginja pitala je na "Igri istine" Danila Daču Virijevića da li veruje da će ljubav Anite Stanojlović i Luke Vujovića opstati.

- Njihova veza će opstati do rampe. Kad izađu oni će da se rastanu, a Aniti odgovara da budemo protiv nje i da ona ovde bude žrtva. Mi da skačemo, a Luka da joj ne veruje. Luka, da li misliš da Anita dobije poziv od Relje da će mu reći da neće? Pa normalno da neće jer od tebe nema modrica - smejao se Dača.

- Izaći će nas troje - dodala je Anita.

- Imam pitanje za Filipa Đukića, da li ti je u glavi devojka od spolja? - pitao je Dača.

- Jeste i to nije tajna. Ja sam to rekao i u Amidžiju. Neću da pričam o njoj- rekao je Filip.

Autor: A. Nikolić