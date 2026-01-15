AKTUELNO

HAOS U ELITI: Anita i Aneli u nikad žešćem sukobu, Luka raste kao kvasac dok se one vređaju! (VIDEO)

Drama oko kreveta ne prestaje!

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" nastavila se žestoka svađa Luke Vujovića, Aneli Ahmić i Anite Stanojlović za krevet u spavaćoj sobi.

- Možda je trebalo da ih pustim da legnu tamo i da pokažu svoje pravo lice. Ovaj treba da pokaže svoje lice i da pokaže da je ispred mene hteo da dođe da j*be. Da li je to normalno? - govorila je Aneli.

- Posle juče vidimo da je tebi sve normalno - dodao je Luka.

- Ne možeš da j*beš ispred mene, to meni nije prirodno - rekla je Aneli.

- Smeškaj se budalo, juče te četvorica izvatala - rekla je Anita.

- Ja sam rekao da ću da vidim sa njom ako ona pristane - rekao je Asmin.

- Laž, oni su stavili posteljinu. Hoće da me gleda

- Sigurno tu p*čku razrpanu. Pričaj kojih se paparaco slika plašiš da ne izađu - govorila je Anita.

- Je l' Stefan slobodan? - pitala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

