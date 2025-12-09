Izgoreo od ljubomore: Terza razbucao odnos Sofije i Milana, raste kao kvasac dok ih gleda kako se svađaju! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pretres nedelje", a dao je reč Sofiji Janićijević kako bi otkrila šta se desilo sa Milanom Stojičkovićem i Borislavom Terzićem Terzom.

- On nema pravo meni da zamera muškarce jer ja nisam sa njim u odnosu, niti u vezi. Htela sam da mu objasnim neke stvari i nije mi verovao, a onda je nakon ankete došao da me moli da razgovaramo na dva minuta. Ja sam tako odlučila nakon našeg poslednjeg razgovora i držaću se tog stava. Meni treba ovde neko sa kim mogu da se družim, rekla sam da neću vezu i ne znam šta se uvredio ako ja gledam Terzu, Luksa ili Daču. Nikad nisam čula da se Dača naljutio jer pričam sa nekim, pa nema ni on pravo - govorila je Sofija.

- Šta ćemo sa tvoim poljupcem sa Terzom? - pitao je voditelj.

- Nismo se poljubili. Uhvatio me je za glavu, zagrlio me je. Terza meni zaista ne smeta. Terzu volim na neki poseban način i najbolje me poznaje ovde, ali Terza i ja smo davno završen odnos i sebi ne bih dozvolila da dajem šansu nekome ko me je ovde ostavio samu kao kera. Ne bih dala šansu za odnos, ali mi prija kao čovek. Ne gledam ga kao partnera i nema prostora za pomirenje - dodala je Sofija.

- Milane, što si tako brzo odustao? - pitao je Milan Milošević.

- Sve što sam sumnjao tako je bilo. Danas nikog nisam molio nego sam normalno došao da pričam sa devojkom koju nikad nisam uvredio. Ona se meni našla tu na početku ove dve, tri nedelje. Devojka mi se jako svidela, prijala mi je njena energija. Ona mi je rekla kad god mi je teško da mogu da pričam sa njom, došao sam danas, a ona nije htela, pa ja više ne želim da se mešam u taj opdnos. Vidim mnoge stvari, nsiam glup, a to što sebi neću da priznam to je moja stvar, ali priznam pre ili kasnije. Ja sam poštovao njenu odluku kakva god da je bila. Ja kad sam joj rekao da mi se sviđa promenila je ploču, ali nemam šta da zamerim - govorio je Milan.

- On nije u pravu jer više veruje ukućanima nego meni. Mene nisu ugrozio, ali si ugrozio naše druženje tako što veruješ drugima više nego meni. Ti sa mnom provodiš vreme i moraš meni da veruješ. Ti dok si meni drug nemaš pravo da mi zameraš bilo šta - dodala je Sofija.

- Mislim da sam bio samo paravan između Terze i nje, ne znam da li je samo njega želela da napravi ljubomornim. Ja nju nisam nijednom uvredo - rekao je Milan.

- Poenta je što on prema drugima menja mišljenje, videla sam da ti Terza puni glavu. On ima pravo da se igra sa tobom. Ona je prošle godine ostavljena kao ker, ne treba joj muškarac kao ti koji će svaki drugi dan u pabu da obrne priču. Ispada kao da sa njom komuniciraš jer ti se ona dopada, ali se držiš priča drugih ljudi. Šta si ti video svojim očima? - komentarisala je Kačavenda.

- Sofija je videla da ja izlazim iz toaleta, pitao sam je da šetamo, a ona mi je rekla da je umorna i da ide da legne. Terza joj je rekao da brzo ide u krevet, a ona se smejala, a onda došla i rekla da hoće da me poljubi za laku noć. Je l' nije mogla da kaže Terzi da puši k*rac? - dodao je Milan.

- Ja se tako ne izražavam. Postavi se onako kako me gledaš - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić