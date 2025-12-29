AKTUELNO

Zadruga

Upropastila mi je boravak: Bora se brutalnim rečima obratio Anastasiji, njegova novogdišnja želja ostavila sve u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama ne prestaje!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu. 

pročitajte još

Imam želju da se opet ostvariš kao majka: Luka slavi dan kad se rešio Aneli, emotivnim rečima oborio Anitu s nogu! (VIDEO)

- Osoba koja mi je upropastila boravak ovde je Anastasija. Ja sam nju idealizovao, mislio sam da je normalna, slatka devojka i da ćemo da imamo miran odnos. Ona ne poštuje muškarce koji su normalni, navika je na turbulentne odnose sa nasiljem i tučom. Ona mi je upropastila boravak. Želim joj da se pomiri sa momkom za kojim je patila, želim joj da manje bije muškarce, da se ponaša normalno i da mi se ne obraća u sledećoj godini. Osoba koja me je usrećila ovde u "Eliti", ima ih više, ali odvojiću osobu zbog koje sam odlučio da uđem ovde, a to je moja drugarica Maja Marinković - govorio je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Devojka koja mi je ulepšala život, ove sezone i svaki dan to je Sofija. Ja o njoj mogu da kažem sve najlepše i ono što je Asmin rekao da sve devojke mogu da se ugledaju na nju kako treba da se ponašaju. Svoje odluke sam donosim. Sofija, želim ti ove sezone da ostaješ dostojanstvena, lepa, doterana i nasmejana. Želim i tvojoj porodici sve najlepše. Mnogo te volim i stalo mi je do tebe. Trudiću se da ti ulepšam svaki dan i sekund. Ovom majmunu (Bebici) želim sve najgore - pričao je Terza.

pročitajte još

Ne skida osmeh s lica: Janjuš priznao koliko mu znači Kačavenda, pa šokirao sve priznajem da je povezana sa njegovom BIVŠOM ŽENOM! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne prestaje da je teroriše: Munja doveo Stefani brutalnim prozivkama do tačke pucanja, ona ne prestaje da lije suze! (VIDEO)

Zadruga

Luka doziva Baju da dođe u Elitu: Posle haosa sa Aneli samo želi da vidi oca, Ahmićeva proključala od besa! (VIDEO)

Domaći

Sve ću prijaviti policiji: Kija Kockar donela odluku u JEKU DRAME sa Katarinom Živković: Ovo mora da se zaustavi!

Zadruga

NE ŠTEDE REČI: Miljana i Ša se sve vreme peckaju, pljušte provokacije na sve strane! (VIDEO)

Zadruga

Doneo konačnu odluku: Luka jasno stavio Aneli do znanja da je zauvek kraj! (VIDEO)

Zadruga

Sasule jedna drugoj sve u lice: Teodora zarežala na Slađu! Optužila je da joj smešta sukobe, pa obelodanila nove tragove afere koja trese Elitu (VIDEO