Upropastila mi je boravak: Bora se brutalnim rečima obratio Anastasiji, njegova novogdišnja želja ostavila sve u šoku! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Osoba koja mi je upropastila boravak ovde je Anastasija. Ja sam nju idealizovao, mislio sam da je normalna, slatka devojka i da ćemo da imamo miran odnos. Ona ne poštuje muškarce koji su normalni, navika je na turbulentne odnose sa nasiljem i tučom. Ona mi je upropastila boravak. Želim joj da se pomiri sa momkom za kojim je patila, želim joj da manje bije muškarce, da se ponaša normalno i da mi se ne obraća u sledećoj godini. Osoba koja me je usrećila ovde u "Eliti", ima ih više, ali odvojiću osobu zbog koje sam odlučio da uđem ovde, a to je moja drugarica Maja Marinković - govorio je Bora.

- Devojka koja mi je ulepšala život, ove sezone i svaki dan to je Sofija. Ja o njoj mogu da kažem sve najlepše i ono što je Asmin rekao da sve devojke mogu da se ugledaju na nju kako treba da se ponašaju. Svoje odluke sam donosim. Sofija, želim ti ove sezone da ostaješ dostojanstvena, lepa, doterana i nasmejana. Želim i tvojoj porodici sve najlepše. Mnogo te volim i stalo mi je do tebe. Trudiću se da ti ulepšam svaki dan i sekund. Ovom majmunu (Bebici) želim sve najgore - pričao je Terza.

Autor: A. Nikolić