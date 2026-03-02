AKTUELNO

Zadruga

BILO JE MASIRANJA I KARAĐORĐEVA: Toša otkrio Ivanu i Matoroj šta se dešavalo u hotelu sa Teodorom i Filipom (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se nisu nadali!

Robot Toša je upravo ušao u Elitu, i stao da razgovara sa Terzom, Sofijom, Matorom, Ivanom i Draganom.

- Ljudi ne mogu sebi da dođem od akcije u hotelu, znate vi mene ja sam limeni voajer - rekao je Toša.

- Nama je rekao Filip da nije bilo ništa, da su se smorili - rekla je MAtora.

- Bilo je masiranja, bilo je i karađorđeva - dodao je Toša.,

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo jesi li video da sam prosuo vodu juče za njih - rekao je Ivan.

- Jesam, svaka čast. Vidim da Bebici oči sijaju nekim ludačkim sjajem - govorio je Toša.

- Taj bi oprostio i se*s i trojku, četvorku - dodala je Matora.

- Ovaj Cimi isti Mića, a Cimi je dokaz da je Splinter postojao - rekao je Ivan pa je pozvao Cimija da upozna Tošu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

