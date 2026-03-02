AKTUELNO

Zadruga

Na samom startu se obratio Aneli i Asminu: Mića im zamerio sukobe zbog deteta, pa im dao savet za dalje (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mora da kaže!

Upravo je počela podela budžeta Lepog Miće, a Mića se obratio Aneli Ahmić :

- Aneli jako ti zameram što se ne baviš svojom porodicom, najpreće ti je tvoje dete, moraš da rešiš to i ustaneš i kažeš svojima da se ne mešaju, zameram ti sukobe sa Majom to ti ne treba, sukobe sa Asminom to ne sme da se radi, a to je tvoj izbor bio, ali imala si loš izbor ovde i prijatelja. Najviše me iznerviraš kada pokušam da ti dam savet, ali ti ne slušaš ništa. Rat koji vidite je vaš, ali smatram da odavde treba da izađete kaon pertneri, ali niste izdržali tu priču, zato se opametite zbog vašeg deteta, ja ću biti na tvojoj strani kada si u pravu, a vodi računa - rekao je Mića i dao joj je veliki budžet.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, naš odnos je za mali budžet, o tebi nemam da kažem fine stvari, a sve što zameram njoj, zameram i tebi. Mislim da ne biraš sredstva kada vređaš ljude, jako si podao u nekim stvarima, a to je svakkao tvoj izbor. Moram da vam kažem to - rekao je Mića-

- Sve što si rekao njoj to bi joj rekao i pokojni otac - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

